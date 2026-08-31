Дочь Сильвестра Сталлоне объявила о помолвке

Старшая дочь Сильвестра Сталлоне София официально объявила о помолвке со своим возлюбленным Майклом Шиэном. Девушка опубликовала в Instagram* серию снимков, сделанных во время предложения руки и сердца.

Шиэн сделал предложение в романтической обстановке — на фоне белых роз и множества зажженных свечей. На одном из снимков пара обнялась, стоя на коленях. Мужчина подарил Софии кольцо с крупным бриллиантом, который она показала на одной из фотографий.

«Навсегда с моим лучшим другом», — подписала она фото.

В прошлом году Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин отметили 28-летие брака. У них родились три дочери — София Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.