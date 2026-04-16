Джейсона Стейтема вновь атаковали пацанскими цитатами в комментариях

Россияне вновь атаковали британского актера Джейсона Стейтема в соцсетях, опубликовав множество комментариев с пацанскими цитатами. Об этом сообщил Super.ru .

Актер отдыхает на море с малолетним сыном и опубликовал фотографию из отпуска. На нее тут же обратили внимание российские поклонники.

«Когда я смотрю на солнце, оно щурится», — написала одна из подписчиц.

«Это не я теку по воде, это вода по мне течет», — добавил другой.

«Зашла в комменты — россияне не подвели», — подытожила третья.

Как сам актер отнесся к такому вниманию, не сообщается.

Ранее Данила Козловский стал соавтором комедийного мюзикла «Из Лондона с любовью», снятого в том числе на улицах британской столицы. Выход фильма в прокат запланирован на конец этого года или начало следующего.