Козловский стал соавтором и актером британского ромкома

Российский актер Данила Козловский закончил работу над романтическим мюзиклом «Из Лондона с любовью», снятым при участии британской продюсерской компании Goldfinch Entertainment. Об этом сообщило издание Deadline .

Козловский выступил как соавтор сценария, режиссер и исполнитель главной роли.

Сюжет картины рассказывает историю ушедшего в затворничество автора песен, который влюбляется в девушку-медика и при помощи своего творчества хочет признаться ей в своих чувствах.

Принимавшая участие в работе над картиной актриса Харриетт Слейер рассказала, что съемки заняли всего 20 дней, в один из которых группа работала на улицах столицы Великобритании без необходимых разрешений.

Сейчас фильм находится на стадии постпродакшна. Прокат запланирован на конец 2026-го или начало 2027 года.

В конце января кинокритик Александр Голубчиков заявил, что Данила Козловский покинул серые списки после съемок в фильме режиссера Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче. По его словам, проекты с участием вернувшегося в Россию актера поддержали Министерство культуры и «Фонд кино».