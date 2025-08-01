Джастин Тимберлейк сообщил об опасной болезни

У американского певца Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи. Об этом известный исполнитель сообщил в Instagram*.

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз „болезнь Лайма“», — написал он.

Джастин отметил, что его не нужно жалеть. Исполнитель своим признанием решил пролить свет на то, с чем ему пришлось столкнуться за кулисами.

По словам Тимберлейка, во время гастролей он испытывал сильную невралгию, усталость и тошноту. Но певец продолжил выступления, несмотря на симптомы болезни.

После концерта Тимберлейка в Баку в соцсетях прославилась жительница Екатеринбурга Кристина Лефтерова. Девушка во время шоу подняла плакат, адресованный артисту, с просьбой помочь ей выйти замуж. Многочисленные видео с концерта, снятые зрителями, завирусились в Сети.

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