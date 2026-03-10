Джаред Лето решил зарегистрировать в России свой товарный знак

Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Заявка поступила в марте 2026 года. Под своим брендом артист планирует продавать одежду, обувь и головные уборы, а также выпускать музыкальную продукцию, производить фильмы и предоставлять развлекательные услуги.

Джаред Лето — лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars, лауреат премии «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Ранее он неоднократно посещал Россию с концертами.

В прошлом году вокруг артиста разгорелся скандал. Сразу девять девушек обвинили его в сексуальных домогательствах. Они заявили, что Лето флиртовал с ними, приставал и показывал пенис, когда они были подростками.

Накануне певица Алла Пугачева продлила свои права на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» на 10 лет для работы в России. Сама артистка с семьей сейчас проживает в Израиле.