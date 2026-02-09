Двойная игра Нагиева. Поплавская уличила актера в связях с проукраинскими активистами

Поплавская обвинила Дмитрия Нагиева в выступлении с украинским блогером в ОАЭ

Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале выступила с резким заявлением адрес Дмитрия Нагиева. Артистка косвенно обвинила его в лицемерии.

Поплавская отметила, что актер, ответивший на ряд претензий сообщением «Дима дома», на самом деле предпочитает выступать в Дубае. Здесь его заметили на одной сцене с украинским блогером Натальей Любимовой.

Яна Поплавская утверждает, что Любимова поддерживает ВСУ и «желает Украине победы над Россией».

«Поэтому ему (Нагиеву — прим. ред) в России видится серость и грязь? Там он свободен, а тут приходится держать язык за зубами», — добавила Поплавская.

Актриса также намекнула на то, что ситуацию следовало бы прокомментировать Минюсту. Вспомнила Поплавская и запрос курского депутата Дмитрия Гулиева — тот просил проверить высказывания Нагиева Минкульт.

Поводом для обращения Гулиева стали слова Нагиева на премьере фильма «Елки-12». Тот объяснял популярность этой франшизы тем, что зрителей утомила военная тематика.

«Столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь», — заявил Нагиев.

Актриса указала, что это было публичное заявление на камеру, а не частный разговор, и оно крайне возмутило россиян.