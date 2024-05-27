Бузова чуть не расплакалась после поцелуя с Давой

Певица и телеведущая Ольша Бузова поцеловалась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой), с которым они расстались три года назад, на реалити-шоу «Сокровища императора». Об этом сообщил Пятый канал .

Артистка настолько расчувствовалась, что чуть не расплакалась. Ее соведущий Михаил Галустян в это время тактично отвел глаза. Это не первый раз, когда бывшие возлюбленные в рамках проекта выясняли отношения.

Бузова упрекала Манукяна то в трусости, то в пассивности и слабохарактерности. Видеоблогер намекал певице, что сильно изменился с момента их расставания, многое переоценил за последнее время. По его словам, он даже прошел через депрессию.

Отношения Бузовой и Манукяна продлились около года. Они расстались в 2021 году. И если до этого влюбленные всячески демонстрировали поклонникам свою любовь с поцелуями, признаниями и дорогими подарками, но завершение романа оказалось скандальным. Бузова обвинила блогера в изменах и насилии.

Ранее певица Валерия объяснила, почему у Бузовой до сих пор нет серьезных отношений. По ее словам, большинство мужчин боятся сильных женщин с характером, опасаясь некоей конкуренции, так как хотят сами доминировать.