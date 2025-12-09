Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов прокомментировал высокую стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, заявив, что театры имеют право устанавливать свои цены, и если они не нравятся, то можно не посещать спектакли. Своим мнением актер поделился в беседе с ТАСС .

«Если Большой театр производит такой продукт, он имеет право устанавливать свои цены. Не нравится — не ходите, посмотрите по телевизору», — заяви он.

Певцов отметил, что большинство театров получают дотации, и если находятся покупатели на дорогие билеты, то в этом нет ничего страшного.

Продажа билетов на «Щелкунчика» в постановке Юрия Григоровича на исторической сцене Большого театра началась 2 декабря. Было доступно 349 билетов стоимостью от 5 до 50 тысяч рублей, которые были распроданы за два часа. На аукционе комплект билетов на 20 декабря был продан за 510 тысяч рублей.