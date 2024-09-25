Дуров раскрыл размер своей зарплаты

Le Monde: Дуров заявил, что в год зарабатывает один дирхам

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров зарабатывает в год всего один дирхам (примерно 25 рублей). Об этом сообщило издание Le Monde .

«Когда Дурова допрашивали о доходах во время задержания во Франции в конце августа, он сказал следователям, что собирает всего „один эмиратский дирхам“ в год. Это примерно 0,27 доллара», — заявили в материале.

По словам авторов статьи, такой ответ удивил французских правоохранителей. Журналисты напомнили, что Дуров пропагандирует жизнь без кофе, алкоголя, мяса, молочных продуктов и лекарств. Также он принимает ледяные ванны и медитирует в пустыне.

Павла Дурова задержали в конце августа в аэропорту Парижа. Его обвинили в причастности к 10 преступлениям.

После выхода под залог основатель Telegram снял номер в парижском отеле класса люкс Hotel de Crillon. Также бизнесмен просил друзей помочь ему найти жилье.