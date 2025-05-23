Павел Дуров впервые появился на публике с возлюбленной Юлией Вавиловой

Dave Bedrosian
Фото: Dave Bedrosian/www.globallookpress.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые появился на публичном мероприятии вместе с возлюбленной Юлией Вавиловой. Фотографию пары опубликовало агентство Agence France-Presse.

Миллиардер и его 25-летняя девушка посетили благотворительный гала-ужина amfAR, который Американский фонд исследований СПИДа организовал в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Мероприятие прошло 22 мая.

Бизнесмен выбрал для светского вечера классический костюм, черную рубашку и галстук. Его возлюбленная вышла в свет в длинном платье телесного цвета с глубоким декольте и стразами. Образ дополнил легкий макияж и аккуратная прическа.

Ранее Юлия Вавилова отказывалась что-либо рассказывать об их отношениях с Павлом Дуровым.

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