Павел Дуров впервые появился на публике с возлюбленной Юлией Вавиловой

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые появился на публичном мероприятии вместе с возлюбленной Юлией Вавиловой. Фотографию пары опубликовало агентство Agence France-Presse .

Миллиардер и его 25-летняя девушка посетили благотворительный гала-ужина amfAR, который Американский фонд исследований СПИДа организовал в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Мероприятие прошло 22 мая.

Бизнесмен выбрал для светского вечера классический костюм, черную рубашку и галстук. Его возлюбленная вышла в свет в длинном платье телесного цвета с глубоким декольте и стразами. Образ дополнил легкий макияж и аккуратная прическа.

Ранее Юлия Вавилова отказывалась что-либо рассказывать об их отношениях с Павлом Дуровым.