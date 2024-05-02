Павел Дуров рассказал об изучении украинского языка | 360°

Общество 02 мая 2024, 17:13 Павел Дуров рассказал об изучении украинского языка Основатель Telegram Дуров рассказал об украинских корнях и изучении языка lukomore.org / Global Look Press

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Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал об украинских корнях и изучении языка. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

Он упомянул, что его интерес к украинскому языку возник благодаря его матери, которая родилась на Украине.

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«Как лингвист по образованию, я также был очарован различиями и сходствами между украинским и русским», — отметил он.

Дуров вспомнил, как в 2008 году лично внедрил поддержку украинского языка в платформу «ВКонтакте». Это потребовало переписывания значительной части исходного кода.

«В то время большинство популярных на Украине веб-сайтов все еще были на русском, но я хотел предоставить миллионам наших пользователей из Украины свободу в их действиях. Для этого мне пришлось переписать бóльшую часть кода „ВКонтакте“», — заявил бизнесмен.

Программист даже некоторое время пользовался украинской версией «ВКонтакте», чтобы удостовериться, что все функции переведены корректно.

Начиная с 2022 года, Дуров повысил свой уровень владения украинским, активно практикуясь через приложение. По его словам, теперь он понимает приблизительно 95% письменного и 85% устного украинского языка.

Недавно Дуров дал первое за семь лет интервью. Он много рассказал журналисту Такеру Карлсону о том, как принял болезненное решение покинуть Россию, и что он нашел для развития Telegram в Дубае.