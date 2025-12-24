Дуров нарисовал спераматозоиды для логотипа своей программы донорства спермы

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров показал набросок логотипа для программы донорства спермы, которую он планирует запустить. Он разместил рисунок в своем канале .

На фото листа в клеточку от руки нарисовано несколько вариантов логотипа, состоящего из букв «pd», изображенных в виде двух сперматозоидов. Сами буквы обрамлены контуром в форме круга.

Помимо самого логотипа, на черновике приведены несколько надписей, в том числе два доменных имени: «durov.com» и «durov.cum». Также есть упоминание «Храброго фламинго» и «Веселой летучей мыши».

«Только что набросал логотип для моей программы донорства спермы. Символы „pd“ в круге достаточно минималистичны?» — подписал фотографию Дуров.

Еще в прошлом году предприниматель рассказал, что очень серьезно относится к донорству спермы, так как понимает, что множество людей испытывают проблемы с зачатием, а в клиниках крайне скудные запасы здорового биоматериала. Кроме того, он хочет развеять отрицательный стереотип о донорстве спермы и призывает мужчин не пренебрегать возможностью помочь людям, испытывающим проблемы с деторождением.

Ранее Дуров пообещал оплатить процедуру ЭКО желающим родить от него женщинам. Предпринимать запустил такую программу совместно с одной из клиник в Москве.