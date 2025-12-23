Дуров оплатит женщинам ЭКО при использовании его донорского материала

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал оплатить процедуру ЭКО желающим родить от него женщинам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Предпринимать запустил такую программу совместно с одной из клиник в Москве. Для потенциальных матерей выдвинули условия — например, женщина не должна быть старше 37 лет.

Также будущая мать должна быть не замужем. Представитель Дурова заявила, что бизнесмен никак не вовлечен в деятельность клиники в финансовом, операционном или управленческом отношении.

В самом медицинском учреждении пообещали ответить на вопросы газеты, но затем отказались. Там объяснили, что этого потребовал Дуров.

Ранее предприниматель запустил децентрализованную конфиденциальную сеть вычислений Cocoon.