Дуров намерен посетить Дубай в начале июня

Основатель Telegram Павел Дуров посетит Дубай в июне. Об этом он заявил в Telegram-канале .

«Я буду в Дубае первую неделю июня — впереди хорошие новости», — написал предприниматель.

До этого в прокуратуре Парижа заявили, что Дуров до сих пор не может покидать территорию Франции без разрешения следователей, независимо от запрошенного места назначения.

При этом программист подал прошение о частичном снятии судебных ограничений для посещения США. Ему отказали.

Дурова задержали в августе прошлого года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французские власти подозревают его в совершении десяти правонарушений, в том числе уголовных. В случае доказательства вины предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.

В конце августа суд освободил его под залог в размере пяти миллионов евро, но наложил ограничения: бизнесмену запретили покидать Францию и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции.

В мае Павел Дуров впервые появился на публике. Он посетил публичное мероприятие вместе с возлюбленной Юлией Вавиловой.