«Думала, буду отчитывать за деньги». Боня осыпала подарками дочь после жалоб на ее траты

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня внезапно порадовала 13-летнюю дочь Анджелину Смерфит подарками, хотя ранее публично возмущалась ее чрезмерными тратами. О сюрпризе она рассказала в Instagram*.

По словам Бони, изначально она собиралась поговорить с дочерью о деньгах, однако решила отложить воспитательную беседу.

«Думала, буду отчитывать за деньги ее сегодня, но так как она взяла второе место в скачках, придется отложить этот момент», — пояснила телеведущая.

Ранее Виктория Боня пожаловалась, что Анджелина на отдыхе с отцом — ирландским предпринимателем Алексом Смерфитом — активно пользовалась ее банковской картой. Тот обратил внимание на слишком крупные суммы: расходы дочери в магазинах модных брендов и косметики доходили до 700 евро в день.

В новом ролике блогер показала, как дочь распаковывает украшения, купленные для нее на Коста-Рике. Боня приобрела несколько пар серебряных сережек и колье, которые Анджелина заранее выбрала сама. Как уточнила телеведущая, подарки стали поощрением за успешное выступление на скачках.

