Певица Алена Апина призналась, что ей нелегко далось решение о разводе с мужем, музыкальным продюсером Александром Иратовым. Об этом она рассказала телеведущей Юлии Меньшовой на шоу «Сама Меньшова» .

«Я выложила пост, что мы разводимся. Он был об этом уведомлен, но не воспринимал всерьез. Он до сих пор думал, что у меня климакс. Что меня шибануло, и я сошла с ума», — поделилась певица.

По ее словам, сначала они договорились пожить раздельно. Когда муж уехал с дочерью на каникулы, то уже окончательно решила расстаться с ним.

Иратов бурно отреагировал на публичное объявление о разводе, начал звонить, говорить, что дочь плачет, услышав об этом. Апина отметила, что впоследствии объяснила ребенку, почему приняла такое решение.

Певица и музыкальный продюсер поженились в 1993 году, а развелись спустя 25 лет, в 2017. Это был второй брак Апиной.

Ранее исполнительница хита «Ксюша» рассказала, что девять раз пыталась забеременеть, используя ЭКО.