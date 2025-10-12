«Думал, что у меня климакс». Апина — о реакции мужа на новость о разводе
Алена Апина развелась с мужем спустя 25 лет брака, несмотря на слезы дочери
Певица Алена Апина призналась, что ей нелегко далось решение о разводе с мужем, музыкальным продюсером Александром Иратовым. Об этом она рассказала телеведущей Юлии Меньшовой на шоу «Сама Меньшова».
«Я выложила пост, что мы разводимся. Он был об этом уведомлен, но не воспринимал всерьез. Он до сих пор думал, что у меня климакс. Что меня шибануло, и я сошла с ума», — поделилась певица.
По ее словам, сначала они договорились пожить раздельно. Когда муж уехал с дочерью на каникулы, то уже окончательно решила расстаться с ним.
Иратов бурно отреагировал на публичное объявление о разводе, начал звонить, говорить, что дочь плачет, услышав об этом. Апина отметила, что впоследствии объяснила ребенку, почему приняла такое решение.
Певица и музыкальный продюсер поженились в 1993 году, а развелись спустя 25 лет, в 2017. Это был второй брак Апиной.
Ранее исполнительница хита «Ксюша» рассказала, что девять раз пыталась забеременеть, используя ЭКО.