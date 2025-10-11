«Девять ЭКО — и все неудачные». Алена Апина раскрыла правду о беременностях

Известная певица Алена Апина рассказала о непростом пути к материнству. В эфире YouTube-канала «Сама Меньшова» она призналась, что девять раз пыталась забеременеть.

Апина уточнила, что все процедуры ЭКО изначально оказались неудачными. В результате дочь артистки появилась на свет, когда ей было уже 37 лет, при этом Апиной пришлось обратиться к суррогатной матери за помощью.

«У меня было девять подсадок, девять ЭКО — все неудачные. Чтобы подготовиться и провести ритуал-процесс, женщина сидит на гормонах. И ее раздувают, кожа у нее туда-сюда. Эластичность в какой-то момент уже не та», — поделилась она.

Исполнительница хита «Электричка» отказывалась обманывать общественность и имитировать беременность. Апина поняла, что иначе ей было бы стыдно перед дочерью, а правда все равно рано или поздно станет известна.

«Я даже на вопрос, как там, в каком триместре, не смогу ответить. Тем более что она [дочь] стала доктором, что тогда никто не мог предположить», — объяснила певица.

