«Думал, что он будет всегда». Актер Олег Комаров простился с Александром Масляковым

В среду, 11 сентября, в Москве провожают в последний путь легендарного телеведущего, основателя КВН Александра Маслякова. Одним из тех, кто приехал проститься с ним, был актер Олег Комаров.

«Знаете, я 8 сентября (в день смерти Маслякова — прим. ред.) стал пересматривать фотографии старые кавээновские. И так оказалось, что у меня только одна фотография с Александром Васильевичем. Только одна. И наверное, не из-за того, что не хотелось фотографироваться, а из-за того, что ты думал, что он будет всегда», — поделился он.

По мнению Комарова, такое ощущение было у многих и Масляков действительно всегда присутствовал в жизни участников КВН, сыграл для них огромную роль.

«Я думаю, что многие ребята, которые играли со мной и после меня, согласятся, что Александр Васильевич многим из нас открыл дорогу в творчество, в кино, на телевидение. Кто-то стал автором, кто-то — продюсером, кто-то — актером. Но я благодарен ему за то, что он дорогу нам эту показал и открыл», — подчеркнул актер.

Масляков ушел из жизни 8 сентября. Известно, что последние годы он боролся с тяжелым заболеванием. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.