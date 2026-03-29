«Думаю, в этом все и дело». Звезда «Друзей» раскрыла секрет 30-летнего брака

На премьере третьего сезона «Возвращение» 62-летняя актриса призналась, что их брак со Стерном держится на желании быть вместе. Кудроу вышла замуж за руководителя рекламного агентства в 1995 году. У пары есть 27-летний сын Джулиан (на фото с актрисой).

«Думаю, в этом все и дело. По большей части это взаимное уважение. Но, конечно, нужно желание оставаться вместе, а также заново учиться взаимному уважению, практиковаться в нем и слушать друг друга», — сказала Кудроу.

До этого актриса признавалась в интервью The Hollywood Reporter, что благодарна за то, что встретилась с мужем до того, как стала знаменитой. Они поженились всего через год после премьеру культового ситкома.

По ее словам, они тогда не обещали друг друга вечно любить, но договорились решать все возникающие проблемы. Кудроу оценила брак как работу в команде, где каждый е член — отдельная личность, но у всех одна цель.

