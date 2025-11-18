Комик Кривеня назвал обсуждение проблем секретом крепкого брака

Бывший участник КВН Алексей Кривеня дал интервью Леди Mail . В беседе он раскрыл секрет крепкого 12-летнего брака с женой Анастасией.

По словам артиста, залогом гармоничных отношений являются честность и умение открыто говорить обо всем, что беспокоит обоих партнеров.

«Мое мнение — лучше высказаться и поругаться, чем замалчивать проблему», — заявил комик.

Кроме личной жизни, Кривеня затронул тему воспитания детей — дочери Александры и сына Семена. Он подчеркнул, что главное в отношениях с детьми — безусловная любовь и поддержка в трудные моменты.