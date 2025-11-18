Комик Кривеня назвал обсуждение проблем секретом крепкого брака
Бывший участник КВН Алексей Кривеня дал интервью Леди Mail. В беседе он раскрыл секрет крепкого 12-летнего брака с женой Анастасией.
По словам артиста, залогом гармоничных отношений являются честность и умение открыто говорить обо всем, что беспокоит обоих партнеров.
«Мое мнение — лучше высказаться и поругаться, чем замалчивать проблему», — заявил комик.
Кроме личной жизни, Кривеня затронул тему воспитания детей — дочери Александры и сына Семена. Он подчеркнул, что главное в отношениях с детьми — безусловная любовь и поддержка в трудные моменты.