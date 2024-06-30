Духовой оркестр и воздушные шары. Киркоров поздравил сына с 12-летием

Певец Филипп Киркоров поздравил сына с днем рождения песней с духовым оркестром

Народный артист России Филипп Киркоров поздравил сына с днем рождения, спев песню в сопровождении духового оркестра. В социальной сети Instagram* он показал кадры с праздничного мероприятия.

Артист рассказал, что первой именинника поздравила сестра, которая специально заказала дизайнерский торт с надписью «12 лет!»

«Так что у нас сегодня праздник начался и продолжается с поздравлением. Вот там скромно сидит наш дедушка», — пояснил Киркоров.

Семья во дворе дома вручила мальчику торт и исполнила песню Happy Birthday, рядом играли музыканты на духовых инструментах. Пространство красиво украсили в честь праздника. Именинник загадал желание и запустил в небо связку синих воздушных шаров.

Накануне дня рождения сына певец Филлип Киркоров признался, что у наследника сложный характер. Артист уточнил, что мальчик родился под знаком зодиака Рак, а такие люди непростые, но талантливые.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.