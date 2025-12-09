Дугин назвал санкции против себя признанием растущего влияния идей России

Философ и политолог Александр Дугин назвал введение санкций Великобритании против него и основанного им Центра геополитической экспертизы «агонией» и признанием растущего влияния российских идей. Об этом он заявил в разговоре с РИА «Новости» .

Дугин отметил, что считает эти санкции признанием растущего глобального влияния идей консервативной революции и традиционализма.

«Это акт агонии, на мой взгляд, цензура», — заявил он.

В ноябре в эфире радио Sputnik философ сообщил, что его имя упоминалось в переписках американского финансиста Джеффри Эпштейна со Стивом Бэнноном, бывшим советником Дональда Трампа.