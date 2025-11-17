Дугин признался, что его имя упоминалось в переписках Эпштейна

Имя Александра Дугина упоминалось в переписках скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна со Стивом Бэнноном, который тогда занимал пост советника главы США Дональда Трампа. Об этом сам философ и политолог рассказал в эфире радио Sputnik .

«Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника, там Бэннон что-то обсуждал с Эпштейном именно относительно меня», — признался Дугин.

Он добавил, что не знает, что именно тогда обсуждал финансист с советником американского президента. По словам политолога, он встречался с Бэнноном еще до 2014 года, но ни о каком компромате речи идти не может.

Ранее стало известно, что Трамп трижды упомянул Россию в приказе об Эпштейне. Лидер Соединенных Штатов поручил провести дополнительное расследование.