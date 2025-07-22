Суд в Москве заочно арестовал журналиста Юрия Дудя

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по делу об уклонении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы» .

«Журналисту Юрию Дудю* избрана мера пресечения в суде столицы по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — отметили в судебной инстанции.

Басманный районный суд Москвы избрал Дудю меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию.

Ранее против журналиста и блогера Юрия Дудя* возбудили дело за уклонение от обязанностей иноагента в соцсетях. Его обвиняют в том, что он не маркировал должным образом посты.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.