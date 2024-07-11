Друг Высоцкого золотопромышленник Туманов скончался в возрасте 96 лет

Золотопромышленник Вадим Туманов скончался на 97 году жизни

Фото: РИА «Новости»

Организатор артелей по добыче золота в СССР Вадим Туманов ушел из жизни в 96 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя золотодобытчика Александра Демидова.

«Сегодня в 17:30 Вадим Иванович скончался. Немного не дожил до 97 лет. Прощание в субботу, на Троекуровском кладбище в 12 часов», — уточнил Демидов.

Жизненный путь Туманова, который был и моряком, и заключенным, и организатором производства по добыче золота, описал его друг артист Владимир Высоцкий в книге «Черная свеча». В организованных Тумановым артелях была высокая производительность труда. Эти предприятия, по некоторым данным, за время своей деятельности добыли свыше 500 тонн золота.

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