Друг Высоцкого золотопромышленник Туманов скончался в возрасте 96 лет
Золотопромышленник Вадим Туманов скончался на 97 году жизни
Организатор артелей по добыче золота в СССР Вадим Туманов ушел из жизни в 96 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя золотодобытчика Александра Демидова.
«Сегодня в 17:30 Вадим Иванович скончался. Немного не дожил до 97 лет. Прощание в субботу, на Троекуровском кладбище в 12 часов», — уточнил Демидов.
Жизненный путь Туманова, который был и моряком, и заключенным, и организатором производства по добыче золота, описал его друг артист Владимир Высоцкий в книге «Черная свеча». В организованных Тумановым артелях была высокая производительность труда. Эти предприятия, по некоторым данным, за время своей деятельности добыли свыше 500 тонн золота.
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