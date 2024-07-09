Умер при загадочных обстоятельствах. Тело немецкого бизнесмена нашли в Москва-Сити

Тело топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера нашли в башне Neva Towers в Москва-Сити. Об этом сообщила телекомпания РЕН-ТВ .

По данным правоохранительных органов, мужчина умер в своей квартире.

«Были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь. Был обнаружен труп без признаков насильственной смерти», — рассказал источник телеканала.

Бизнесмен неожиданно перестал выходить на связь и не открывал дверь своим коллегам по работе. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Ранее в квартире в центре Москвы нашли тело актера Римиса Сидабраса. Он умер в возрасте 31 года. Смерть мужчины, как заявили журналисты, не носила криминальный характер.