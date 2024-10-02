Хасбик опубликовал антисемитский пост и занялся поиском адвоката
Mash Gor: Хасбик ищет адвоката после антисемитского поста
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) ищет адвоката. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
По его данным, Хасбик опубликовал в Instagram* антисемитский пост — он выставил фото ракеты с подписью Welcome to Israel.
Пост исчез утром 2 октября, не провисев и 12 часов. Вместо него появилась публикация о поиске лучшего в России адвоката.
Накануне вечером Армия обороны Израиля сообщила о массовом запуске ракет из Ирана. По всей стране объявили воздушную тревогу. ЦАХАЛ призвал население спрятаться в укрытиях и оставаться там до дальнейшего уведомления.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две израильские базы и штаб-квартиру разведки «Моссад». Иранская ракета взорвалась в километре от штаба израильской разведслужбы в Тель-Авиве.
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