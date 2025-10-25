Довели фанаты Пугачевой? Экс-продюсер «Тату» попал в больницу после угроз

Бывший концертный директор групп «Тату» и Smash Леонид Дзюник попал в одну из столичных больниц после нескольких звонков с угрозами от поклонников Аллы Пугачевой. Об этом продюсер рассказал KP.RU .

По его словам, он столкнулся с угрозами после его высказываний об артистке в одной из программ, которая вышла в воскресенье, 19 октября. Ему звонили дважды.

«Телефон не определился. Судя по голосу, звонил мужчина средних лет. Были угрозы из-за моих слов о Пугачевой: „Если сам не заткнешься, мы расскажем тебе, как это лучше сделать“», — сказал Дзюник.

Продюсер также назвал неправдой сообщения, что на него якобы напали и избили. Он предположил, что этот слух запустили те же люди, что ему и угрожали.

Дзюник подтвердил, что находится в больнице. Во вторник ему сделали операцию на сердце. Ее планировали сделать и до угроз, но пришлось ускориться из-за нервного состояния, так как из-за угроз его здоровье резко ухудшилось.