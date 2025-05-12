Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова при жизни была очень достойной и скромной женщиной. Об этом 360.ru сообщил народный артист Российской Федерации Виктор Раков.

«Очень скромная и достойная женщина и актриса», — сказал он.

Артист добавил, что в последнее время Гребешкова жила небогато. Также он согласился с тем, что с такими людьми уходят целая эпоха и история кино.

О смерти Гребешковой в возрасте 95 лет стало известно ранее в понедельник, 12 мая. Артистка за карьеру исполнила около 130 киноролей, в том числе в фильмах «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Спортлото-82», «Не может быть!» и других.

Артистку похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве. Церемонию прощания сделают закрытой от посторонних.

Ранее также умер актер Александр Кобозев, ставший известным благодаря фильму «Друг мой, Колька!..».