Сын Децла отказался слушать треки отца

Сын рэпера Децла отказывается слушать его треки и исполнять их. Он все еще переживает смерть отца. Воспоминания о нем слишком болезненны, сообщил Telegram-канал Mash .

Антоний Толмацкий, 20-летний студент второго курса МГУ, изучает медиакоммуникации. Однако его сердце принадлежит музыке. Пользователи соцсетей часто сравнивают его с отцом, Кириллом Толмацким, особенно после того, как Антоний выступил на фестивале под псевдонимом Juzeppe Junior.

«Правда, выступать со своими треками Антоний не может — на концерты и корпоративы его не приглашают. А музыку отца он перепевать в своем стиле не будет из-за душевной травмы от потери», — отметили авторы публикации.

По словам бабушки, внук пишет песни с друзьями. Вдохновение он черпает из детских воспоминаний о поездках с папой на студию. Пока он не готов вкладывать деньги в музыку, так как не работает и живет за счет семьи. Бабушка верит, что его ждет большое будущее, будь то журналистика или музыка — как он сам выберет.

Прошло уже более шести лет смомента гибели рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного публике как Децл. Однако перед уходом из жизни артист не смог наладить отношения с отцом Александром Толмацким, который также был его продюсером. Толмацкий признался, что корит себя за ссору с сыном.