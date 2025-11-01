«Дорвался до молодого тела!» Галкин устроил шоу на дне рождении Лободы

Галкина заметили на дне рождения Лободы без жены

Иноагента Максима Галкина* заметили на дне рождения певицы Светланы Лободы. Юморист отжигал вдали от семьи, рассказало издание kp.ru .

Лобода с размахом отпраздновала 43-летие в Дубае. Галкин* приехал на мероприятие один, без жены. Он появился на вечеринке в белом костюме с массивными золотыми браслетами на руках.

Галкин* пел на украинском языке, танцевал с именинницей. Лобода нарядилась в откровенное платье с глубоким декольте и вырезом до талии. Юморист выглядел счастливым, отметили авторы материала.

В Сети над юмористом пошутили, назвали «иноагентом в обвесе».

«Дорвался до молодого тела!» — отметил один из комментаторов.

Ранее в Сети появилась информация, что певица Алла Пугачева обвинила мужа Максима Галкина* в том, что ей пришлось покинуть Россию. Артистка много раз «подкалывала» супруга, называя его ответственным за случившееся в семье.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов