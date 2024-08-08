Домработницу в придачу. В Подмосковье для аренды выставили особняк Пугачевой

Shot: подмосковную дачу Пугачевой начали сдавать в аренду за два миллиона рублей

Фото: РИА «Новости»

Особняк народной артистки России Алла Пугачевой начали сдавать в аренду в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, дом, который певица переписала на своего внука Никиту Преснякова, за год так и не смогли продать. При этом его цена опустилась практически до 150 миллионов рублей.

За последние шесть месяцев стоимость особняка площадью 760 квадратных метров подскочила на 20 миллионов рублей. При этом в прошлом году за него планировали выручить 225 миллионов рублей.

Теперь трехэтажный дом с личным причалом и большим земельным участком решили сдать в аренду за два миллиона рублей в месяц. Потенциальным жильцам предлагается бонус в виде управляющей, которая будет заниматься стиркой, уборкой и прочими бытовыми делами за 90 тысяч рублей в месяц.

Недавно жительница поселка рассказывала журналистам, что Пугачева практически не появляется на даче. По словам соседей, участок выглядит заброшенным, возможно, потому что артистка не дает денег внуку на садовника.

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