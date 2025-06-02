Дом Пугачевой под Солнечногорском сняли с продажи

Особняк Аллы Пугачевой в деревне Бережки недалеко от Солнечногорска, на берегу Истринского водохранилища, сняли с продажи. Об этом сообщило издание KP.RU со ссылкой на сайт по продаже недвижимости.

Дом площадью 760,9 квадратного метра Пугачева подарила в 2014 году старшему внуку, актеру и музыканту Никите Преснякову (родившемуся в 1991 году сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — младшего), который последние три года живет с супругой в США.

Изначально Пресняков продавал особняк за 225 миллионов рублей, но к маю 2025 года запрашиваемая цена снизилась до 130 миллионов. В здании цокольный и три надземных этажа, выход к собственному причалу и пирсу.

Ранее Пугачева, поздравляя внука с днем рождения, заявила, что молится за него.