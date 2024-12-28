«Дом, милый дом». Беременная Заворотнюк вернулась из Дубая на родину

Беременная дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в Россию из Дубая

Беременная дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прилетела из Дубая в Россию. Модель сообщила об этом в соцсети Instagram*.

Анна опубликовала в сториз фотографию из Москвы.

«Дом, милый дом», — написала Заворотнюк.

Модель объявила о своей беременности 15 декабря. В соцсетях Анна разместила фотографию с округлившимся животом и подписью «очень ждем тебя». Заворотнюк не раскрыла пол будущего ребенка. Она добавила, что следит за изменениями в теле и сознании. Модель призналась в новых ощущениях благодаря этому «сокровенному моменту».

Ранее Заворотнюк рассказала, как справляется со смертью матери. Она назвала семью большой точкой опоры.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.