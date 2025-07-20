«Должна вас огорчить». Мать Тимати раскрыла правду о внучке

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова призналась, что у нее есть трудности в воспитании внучки. На площадке VK Fest с ней пообщались корреспонденты kp.ru .

Журналисты спросили Симону, что она делает для того, чтобы девочка так гармонично развивалась. Знаменитая бабушка ответила, что все не так идеально, как кажется. Например, ее внучка вовсе не читает книг.

«Ну, я должна вас огорчить, книги она не читает, так что начитанной ее не назовешь, читаю я ей вслух. Так что тут мимо. Вообще я считаю, что ребенка надо занимать разными вещами, показывать ей разные стороны жизни, разные профессии для того, чтобы она могла выбрать то, что ей интересно», — сказала она.

Симона принимает участие в воспитании двух детей своего старшего сына Тимура. Дочь родила ее сыну модель Алена Шишкова, а сына — Анастасия Решетова.

В Госдуме предложили начислять баллы к пенсии за воспитание внуков. Планируется, что за одного ребенка граждане будут получать 1,8 пенсионного коэффициента в год. Чем больше внуков, тем больше баллов добавится к пенсии.