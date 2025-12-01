Долину включили в число экспертов по защите сделок на вторичном рынке жилья

Долина выступит на круглом столе Госдумы по защите сделок с недвижимостью

Певицу Ларису Долину пригласили поучаствовать в круглом столе в Госдуме, посвященном правовым механизмам защиты сделок с жильем на вторичном рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата Дмитрия Свищева.

Мероприятие запланировали на 17 декабря. Участники проведут анализ уязвимостей в Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах, которые позволяют оспаривать легитимные сделки, а также предложат возможные поправки в закон.

«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу», — отметил Свищев.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года россияне оспорили больше трех тысяч сделок с недвижимостью по «схеме Долиной».