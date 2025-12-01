Россияне оспорили больше трех тысяч сделок с недвижимостью по «схеме Долиной»

Эксперт Заводовский: в России оспорили больше 3 тысяч сделок по «схеме Долиной»

За уходящий год в России продавцы оспорили больше трех тысяч сделок о купле-продаже квартир по прецеденту иска певицы Ларисы Долиной. Об этом ТАСС сообщил основатель компании Baza Development Марк Заводовский.

По его словам, дело артистки стало ярким маркером действующей на российском рынке неоднозначной схемы продажи-покупки жилой недвижимости.

«В 2025 году прошло больше трех тысяч сделок, итогом которых стали судебные процессы с решениями о возврате квартир продавцам», — сказал Заводовский.

Эксперт добавил, что полученные продавцами деньги оставались у них, а на покупателей в отдельных случаях даже заводили уголовные дела, если речь шла о мошенническом влиянии. Он призвал решить вопрос на законодательном уровне.

«Перспектива остаться без денег, без квартиры и с уголовным делом ожидаемо пугает часть потенциальных покупателей квартир на "вторичке"», — подчеркнул глава Baza Development.

