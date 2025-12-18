Долиной вернули часть денег за продажу квартиры

Международное агентство недвижимости Whitewill, которое занималось продажей скандальной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, вернуло ей часть комиссионных. Об этом говорится в определении Верховного суда России.

Исполнительница хита «Погода в доме» получила назад две трети от уплаченной комиссии — это 3,146 миллиона рублей из 4,8 миллиона, которые она перечислила риелтору.

Именно через объявление Whitewill Полина Лурье нашла в Сети объект недвижимости, вокруг которого в дальнейшем разгорелись судебные тяжбы.

Ранее стало известно, что в момент продажи квартиры певица находилась в психически нестабильном состоянии из-за действий мошенников. Это подтвердила экспертиза.