Долиной подарили здание в центре Москвы

Проданная под влиянием мошенников квартира оказалась не единственным имуществом певицы Ларисы Долиной. Бизнесмен Юрий Растегин подарил ей здание в центре Москвы для открытия джаз-клуба, сообщил сайт kp.ru .

«Да, это здание около Театра Российской армии. Мы очень ждем открытия. Там все готово, все построено», — сказал он.

Растегин подтвердил дорогой подарок, но опроверг роман с певицей. Он сообщил, что в последний раз виделся с ней на «Новой волне».

Ремонт в здании длится около двух лет. Бизнесмен объяснил, что певице пока не до открытия джаз-клуба. По его словам, мошенники не только провели ее, но и продолжили звонить с угрозами.

Аферисты убедили Долину продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках. «Известия» сообщили, что новой владелицей жилплощади стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье.