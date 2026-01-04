Долина попалась на удочку мошенников, утратив связь с реальностью

Певица Лариса Долина легко попалась на удочку телефонных мошенников из-за гипертрофированного чувства собственной важности. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявил психиатр Василий Шуров.

По его словам, на момент обмана Долина не была в невменяемом состоянии.

«Человек все время атаковал, самоутверждался, критиковал, воспитывал журналистов, как брать интервью. Она настолько оторвалась от земли и сформировала вокруг пузырь собственного величия, что утратила связь с реальностью. Просто из чувства собственной важности сразу же втянулась в схему, потому что позвонили суперспецслужбы», — сказал Шуров.

Адвокат артистки Мария Пухова заявляла 360.ru, что Долина не планирует обжаловать вердикт суда по квартирному делу. Она отмечала, что певица планировала покинуть жилье в Хамовниках на новогодних праздниках.