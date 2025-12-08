Долина заявила, что Лурье игнорировала «искажение воли» при покупке ее квартиры

Певица Лариса Долина отмечала в иске, что Полина Лурье не обращала внимания на обстоятельства, свидетельствующие об «искажении воли» истца во время сделки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Долина указала, что покупательница квартиры «не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности» во время сделки, следует из решения Хамовнического суда Москвы.

Также в иске артистка подчеркнула, что Лурье зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В решении суда отметили, что покупательница не обратила внимания на цену квартиры, которая сильно отличалась от рыночной. Лурье проигнорировала тот факт, что в жилье были зарегистрированы сама Долина, ее дочь и несовершеннолетняя внучка, и не потребовала сняться с регистрационного учета.

Также она не стала требовать у Долиной справку из психоневрологического диспансера и нотариального удостоверения сделки.