Долина заявила, что Лурье игнорировала «искажение воли» при покупке ее квартиры
Певица Лариса Долина отмечала в иске, что Полина Лурье не обращала внимания на обстоятельства, свидетельствующие об «искажении воли» истца во время сделки. Об этом сообщило РИА «Новости».
Долина указала, что покупательница квартиры «не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности» во время сделки, следует из решения Хамовнического суда Москвы.
Также в иске артистка подчеркнула, что Лурье зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
В решении суда отметили, что покупательница не обратила внимания на цену квартиры, которая сильно отличалась от рыночной. Лурье проигнорировала тот факт, что в жилье были зарегистрированы сама Долина, ее дочь и несовершеннолетняя внучка, и не потребовала сняться с регистрационного учета.
Также она не стала требовать у Долиной справку из психоневрологического диспансера и нотариального удостоверения сделки.