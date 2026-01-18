Долина уехала на отдых в ОАЭ за 1,4 миллиона рублей, пока Лурье ждала ключи

Долина вместе с дочерью и внучкой две недели отдыхала в Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Артистка приобрела премиальный номер и пакет Ultra All Inclusive, в который входят семь ресторанов, бары, СПА, бассейн и фитнес. В город она не выезжала.

«Пока Полина Лурье ждала ключи, певица сидела у пляжа с кальяном, играла в „Крокодила“ и радовалась безлимитным коктейлям», — написал Mash.

Народная артистка проводила большую часть времени в номере, иногда выходила к морю. По словам очевидцев, когда стало известно о ее принудительном выселении из квартиры, Долина смеялась и курила кальян. Постояльцы отеля отметили, что на отдыхе певица была приветливой и открытой, а также легко шла на общение.

Ранее финансовый аналитик оценил размер пенсии Ларисы Долиной. Он пришел к выводу, что сумма составляет не меньше 85 тысяч рублей.