Долина получит премию «Золотой Граммофон»

Для победы было необходимо, чтобы в течение 2025 года песня артиста хотя бы один раз заняла первое место в хит-параде «Золотой Граммофон» в эфире «Русского Радио».

В число лауреатов также вошли ANNA ASTI, Григорий Лепс, Дима Билан, Клава Кока, Леонид Агутин, Мари Краймбрери, Мот, Николай Басков, NЮ, Сергей Лазарев и другие артисты.

В 2025 году Долина оказалась в эпицентре скандала после того, как отказалась передать проданную квартиру Полине Лурье. Эта ситуация нанесла ущерб репутации артистки.

Ранее стало известно, что концерты Долиной в Обнинске и Брянске оказались под угрозой срыва. На встречу с певицей продали менее 10% билетов.