Долина покинула суд, куда приезжала давать показания по уголовному делу

Народная артистка России Лариса Долина покинула здание суда, куда приезжала, чтобы давать показания по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью. Кадры с певицей оказались в распоряжении 360.ru.

Статья дополняется...

Знаменитость не стала отвечать на многочисленные вопросы журналистов. Она молча села в черный автомобиль, поджидавший у входа.

Заседание проходило в закрытом режиме. На нем шла речь о мошенничестве со столичной квартирой Долиной. Обвиняемыми по делу стали четыре человека.

По версии следствия, они убедили артистку перевести средства от продажи недвижимости на якобы безопасный счет. Звезда потеряла около 200 миллионов рублей, однако позже отсудила жилье у купившей его у аферистов женщины.