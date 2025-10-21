Долина перед Новым годом подняла ценник на корпоративы сразу на миллион
Народная артистка России Лариса Долина повысила стоимость своего предновогоднего корпоратива за неделю на один миллион рублей. Об этом заявил Telegram-канал Shot.
Журналисты выяснили, что частное выступление звезды стоит 3,5 миллиона рублей. Однако такая цена продержится до 19 декабря, далее — 4,5 миллиона.
Для поездок Долина выбирает автомобили бизнес-класса возрастом до пяти лет, в салоне которых должна присутствовать негазированная вода — допускается пластиковая тара, но не российского производства. Ездить на внедорожниках артистка наотрез отказывается.
Обязательным требованием стало выделение профессиональной охраны, которая должна сопровождать звезду в течение всего визита. Также телохранители обязаны следить, не преподносили ли певицы лилии — на них у нее аллергия.
Во время гастролей Долина предпочитает ночевать в двухкомнатном номере лучшей пятизвездочной гостиницы города. Помещение должно быть изолировано от любых ремонтных и строительных работ, которые могут помешать звезде.
За пять часов до выступления организаторы обязаны найти для исполнительницы врача-фониатра. При этом питание у Долиной скромное: фрукты, мясная и сырная тарелки. В райдере коллектива к ним добавили две нарезки из слабосоленой красной рыбы, бутылку белого вина из Новой Зеландии, а также две поллитровые бутылки коньяка «Арарат» трехзвездочной выдержки.
Ранее стало известно, что Лариса Долина решила подать в суд на бизнесменов, которые использовали ее образ для продажи ростовых фигур на маркетплейсах. По ее словам, команда уже подготовила иск о компенсации за незаконное использование лица певицы в коммерческих целях.