Долина обратилась в полицию уже после попытки Лурье забрать купленную квартиру

Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве уже после того, как Полина Лурье приобрела квартиру и собиралась в нее въехать. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Из них следует, что 14 июля Лурье написала Долиной и объявила, что хочет получить квартиру через девять дней. На это артистка ответила, что находится не в Москве, и попросила отложить прием-передачу до конца месяца.

Заявление в полицию Долина написала 3 августа. Спустя несколько дней Лурье через мессенджер потребовала передать ей квартиру, но сообщения остались без ответа.

Во время заседания Верховного суда Лурье заявила, что Долина сознательно продавала квартиру, чтобы купить более просторную жилплощадь. В итоге судебная коллегия постановила оставить жилье за покупательницей, а нижестоящему суду рассмотреть вопрос о принудительном выселении артистки.