Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС

Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами из-за недвижимости. По данным издания Baltnews , она может потерять две квартиры в Латвии.

Согласно изданию, певица не может продать или использовать эту собственность из-за европейских санкций.

Латвийский адвокат пояснил, что Долина рискует лишиться квартир, так как не может оплачивать счета за коммунальные услуги. Попытки обойти ограничения косвенными путями могут грозить ей уголовной ответственностью.

«Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае — подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных», — сказал юрист.

Певица попала под санкции Евросоюза в декабре 2024 года. Причиной стали ее концерты в Донбассе и поддержка политики России.

На прошлой неделе Долину и ее родных сняли с регистрации в московской квартире в Хамовниках после долгого судебного спора с покупательницей жилья Полиной Лурье. Теперь новая хозяйка жилья решила взыскать с артистки расходы на судебные издержки.