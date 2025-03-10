Долина экстренно обратилась к врачам из-за больших проблем с плечом

Shot: Лариса Долина почти не может шевелить рукой из-за травмы

Народная артистка России Лариса Долина обратилась в больницу с сильными болями в плече. Она почти потеряла возможность шевелить рукой, сообщил Shot .

По данным источника Telegram-канала, врачи провели обследование и выявили у 69-летней певицы повреждение сухожилия.

Исполнительница хита «Погода в доме» получила травму на фоне слишком насыщенного рабочего графика. Несмотря на это, Долина не стала отменять предстоящие гастроли.

Медики порекомендовали артистке снизить нагрузку и запретили поднимать тяжести. Когда сухожилие восстановится, звезде необходимо будет пройти специальный комплекс лечебной физкультуры.

Ранее стало известно, как мошенникам удалось развести Долину на 200 миллионов рублей. Злоумышленники «обрабатывали» знаменитость на протяжении четырех месяцев. В итоге им удалось втереться в доверие к певице.