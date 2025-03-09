Боялась за родных и рисковала репутацией. Как Долину развели на 200 миллионов
Истории с телефонными мошенниками регулярно появляются в Сети, но самым громким случаем для россиян за последнее время стал обман певицы Ларисы Долиной. Признанная любимица публики терзалась сомнениями, но все-таки отдала мошенникам почти 200 миллионов рублей. О том, как именно это произошло — в материале 360.ru.
Обман Ларисы Долиной: как все началось
Звезда эстрады заявила в полицию в августе, но жертвой мошенников она стала еще весной: преступники «обрабатывали» певицу с апреля по июль 2024 года.
Началось все с того, что Долине в мессенджере позвонила якобы ректор МГИКа. Женщина предупредила, что скоро с ней свяжется сотрудник службы безопасности института и человек из ФСБ. Певица не поверила в историю с правоохранителями и перестала выходить на связь.
Вторую попытку «развести» артистку преступники предприняли уже в мае. На этот раз они действовали более радикально — прислали звезде необычный ролик. На видео «сотрудник Росфинмониторинга» на фоне российского флага и портрета президента Владимира Путина говорил, что силовики якобы задержали гражданку, оформившую кредит под залог квартиры Долиной. Вслед за этим мошенники переслали своей жертве видео задержания женщины.
Как работали мошенники, обманувшие Долину
По данным Telegram-канала Baza, на допросе Долина призналась, что поверила злоумышленникам и стала действовать по их инструкции, чтобы «перекрыть» сделку.
Для этого она через риэлторов-аферистов продала квартиру в Ксеньинском переулке и направила деньги на «безопасный счет». За элитную недвижимость ей удалось получить 112 миллионов рублей, значительно меньше реальной стоимости. Артистка не хотела отдавать квартиру за бесценок, но ее так сильно и настойчиво подгоняли, что она согласилась на предложение. Курьеру она передала 78 миллионов, а остальные деньги перевела на неизвестные ей счета.
На этом мошенники не остановились — в июле они заявили Долиной, что на нее кто-то оформил кредит на 50 миллионов рублей, под залог загородного дома. В страхе потерять недвижимость певица пошла по банкам, чтобы взять кредит и перекрыть займ.
«У меня изначально были сомнения касательно личности звонивших мне лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и других служб, но на меня постоянно оказывалось психологическое давление», — рассказала звезда на допросе.
Аферисты не просто убеждали артистку — они угрожали ее близким.
[Их слова] перерастали в угрозы, у меня интересовались, все ли в порядке с моими близкими родственниками. Также собеседники говорили, что они будут приглядывать за моими родными. Я не могла рисковать своей репутацией и дать просочиться данной истории в СМИ.
Лариса Долина
Когда информация о продаже квартиры Долиной все-таки утекла в прессу, мошенники резко перестали ей названивать. В тот момент она наконец поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.