Сегодня 18:44 Боялась за родных и рисковала репутацией. Как Долину развели на 200 миллионов 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Истории с телефонными мошенниками регулярно появляются в Сети, но самым громким случаем для россиян за последнее время стал обман певицы Ларисы Долиной. Признанная любимица публики терзалась сомнениями, но все-таки отдала мошенникам почти 200 миллионов рублей. О том, как именно это произошло — в материале 360.ru.

Обман Ларисы Долиной: как все началось Звезда эстрады заявила в полицию в августе, но жертвой мошенников она стала еще весной: преступники «обрабатывали» певицу с апреля по июль 2024 года. Началось все с того, что Долине в мессенджере позвонила якобы ректор МГИКа. Женщина предупредила, что скоро с ней свяжется сотрудник службы безопасности института и человек из ФСБ. Певица не поверила в историю с правоохранителями и перестала выходить на связь. Вторую попытку «развести» артистку преступники предприняли уже в мае. На этот раз они действовали более радикально — прислали звезде необычный ролик. На видео «сотрудник Росфинмониторинга» на фоне российского флага и портрета президента Владимира Путина говорил, что силовики якобы задержали гражданку, оформившую кредит под залог квартиры Долиной. Вслед за этим мошенники переслали своей жертве видео задержания женщины.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как работали мошенники, обманувшие Долину По данным Telegram-канала Baza, на допросе Долина призналась, что поверила злоумышленникам и стала действовать по их инструкции, чтобы «перекрыть» сделку. Для этого она через риэлторов-аферистов продала квартиру в Ксеньинском переулке и направила деньги на «безопасный счет». За элитную недвижимость ей удалось получить 112 миллионов рублей, значительно меньше реальной стоимости. Артистка не хотела отдавать квартиру за бесценок, но ее так сильно и настойчиво подгоняли, что она согласилась на предложение. Курьеру она передала 78 миллионов, а остальные деньги перевела на неизвестные ей счета. На этом мошенники не остановились — в июле они заявили Долиной, что на нее кто-то оформил кредит на 50 миллионов рублей, под залог загородного дома. В страхе потерять недвижимость певица пошла по банкам, чтобы взять кредит и перекрыть займ. «У меня изначально были сомнения касательно личности звонивших мне лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и других служб, но на меня постоянно оказывалось психологическое давление», — рассказала звезда на допросе. Аферисты не просто убеждали артистку — они угрожали ее близким.

[Их слова] перерастали в угрозы, у меня интересовались, все ли в порядке с моими близкими родственниками. Также собеседники говорили, что они будут приглядывать за моими родными. Я не могла рисковать своей репутацией и дать просочиться данной истории в СМИ. Лариса Долина

Когда информация о продаже квартиры Долиной все-таки утекла в прессу, мошенники резко перестали ей названивать. В тот момент она наконец поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.