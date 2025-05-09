Долги в 120 тыс. рублей не помешали Дане Борисовой купить элитное жилье

Кроме коммунальщиков и кредитных организаций телеведущая Дана Борисова задолжала налоговой. Она не донесла в госказну более 120 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash .

В собственности знаменитости квартира на Рязанском проспекте в Москве и небольшая дача в Щапове. После недавнего возвращения из Таиланда Борисова купила квартиру в элитном жилом комплексе «Онли» в районе Филевского парка.

ФНС начислила телеведущей долг в размере более 120 тысяч рублей по налогу на имущество. В прошлом году суд взыскал с нее задолженность по коммунальным услугам и непогашенные микрозаймы.

В начале года Борисова владела квартирой в престижном жилом комплексе «Алые паруса» на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы, где в феврале 2025 года прогремел взрыв, сообщил Ura.ru. Там же жили актриса Алла Довлатова и телеведущая Екатерина Одинцова.